Meno kapely Guns N´Roses dlhodobo zneužíva pivovar: Legendy rocku sa rozhodli súdiť

Okrem piva predáva táto spoločnosť aj rôzne iné predmety s touto značkou vrátane šatky, ktorá má podľa žaloby súvislosť so záľubou speváka kapely Axla Rosea nosiť na hlave šatku. Coloradský pivovar sa podľa agentúry The Associated Press (AP) pokúšal minulý rok patentovať si názov Guns 'N' Rosé, už vtedy však kapela proti tejto snahe protestovala a pivovar od zámeru ustúpil. Pivo aj ďalšie predmety však pod touto značkou predáva aj naďalej. Guns N´Roses v žalobe žiadajú, aby spoločnosť prestala používať značku Guns 'N' Rosé, zlikvidovala všetok svoj tovar predávaný s touto značkou a zaplatila im všetok profit z jeho doterajšieho predaja.

Guns N' Roses vznikli v roku 1985 a svoju najväčšiu slávu zažili po vydaní debutovej nahrávky Appetite For Destruction (1987) s hitmi ako Welcome To The Jungle, Sweet Child O' Mine a Paradise City. Kapela na úspech prvého albumu nadviazala nahrávkou G N' R Lies (1988) a potom v roku 1991 štúdiovkami Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, ktoré vyšli v ten istý deň. Žánrovo pestré nahrávky obsahovali single You Could Be Mine, Don't Cry, Live And Let Die, November Rain, Knockin' On Heaven's Door, Civil War či Estranged. Skupina neskôr čelila viacerým zmenám v zostave a ponúkla albumy „The Spaghetti Incident?“ (1993) a zatiaľ posledný Chinese Democracy (2008). V roku 2012 kapelu uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.