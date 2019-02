Ariana Grande čelí žalobe kvôli videoklipu: TOTO vraj urobila!

Ariana Grande

LOS ANGELES - Americká speváčka Ariana Grande čelí žalobe pre videoklip k jej singlu God Is a Woman. Dvadsaťpäťročnú interpretku zažaloval umelec Vladimir Kush. Ten tvrdí, že vo videu okopírovala jeho obrazy The Candle a The Candle 2, ktoré namaľoval pred 20 rokmi a zobrazujú ženu so vztýčenými rukami ako knôt horiacej sviečky v pozadí s čiastočne oblačnou oblohou.