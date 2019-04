Zosnulý DJ Avicii sa dočká veľkej pocty: V roku 2020 výjde jeho oficiálna biografia

Kniha vyjde pod hlavičkou švédskeho vydavateľstva Albert Bonniers Förlag. Všetky zisky z jej predaja poputujú do nadácie Tim Bergling Foundation, ktorú založila Aviciiho rodina s cieľom zvýšiť povedomie o mentálnom zdraví a prevencii samovrážd.

Aviciiho priaznivci sa pritom 6. júna dočkajú aj jeho posmrtného albumu Tim, ktorý dokončil jeho tím. Vypočuť si z neho môžu singel SOS, ktorý jeho kolegovia zverejnili tento mesiac. Aj zisky z predaja albumu skončia v spomínanej nadácii.

Avicii, vlastným menom Tim Bergling, sa na hudobnej scéne pohyboval od roku 2006. V roku 2013 vydal debutový album True, ktorý obsahuje single Wake Me Up, Hey Brother, You Make Me, Addicted to You a Lay Me Down. O dva roky neskôr naň nadviazal nahrávkou Stories. Medzi jeho hity patrí napríklad aj singel Levels. Počas kariéry spolupracoval s hviezdami ako Madonna, Robbie Williams, David Guetta, Wyclef Jean či Nile Rodgers. Na konte má American Music Award, Billboard Music Award, dve MTV Europe Music Awards či dve nominácie na Grammy. Americký magazín Forbes ho v roku 2016 zaradil do zoznamu najsľubnejších mladých Európanov. Zomrel v apríli 2018.