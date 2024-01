DRÁMA na dovolenke známeho herca (41): Podozrenie na INFARKT! Za všetko mohli húsenice

Jamie Dornan (Zdroj: SITA)

Jamie Dornan sa preslávil hlavne vďaka úlohe Christiana Greya vo filmovej sérii 50 odtieňov. V nedávnom období si idol mnohých žien užíval dovolenku v Portugalsku, na ktorú vyrazil so svojimi priateľmi.

Pre herca sa však chvíle oddychu zmenili na poriadnu drámu a strach o život. Dornana totiž museli previezť do nemocnice s podozrením na infarkt. Za všetko však mohli jedovaté húsenice, ktoré môžu spôsobiť vážne alergické reakcie. Podobné problémy postretli aj moderátora Gordona Smarta, ktorý bol na tejto dovolenke tiež. Ten o ich zážitku porozprával v šou The Good, the Bad and the Unexpected.

„Prvý deň bol úžasný, hrali sme golf a veľa sme pili. Druhý deň sme išli hrať opäť golf a začal som cítiť mravčenie v ľavej ruke. Som syn lekára a vedel som, že je to príznak infarktu. Odmeral som si tlak a mal som hrozne vysoký tep. Chcel som ísť do nemocnice, ale odpadol som a prebral som sa až v nemocnici," povedal Smart.

Po vyšetreniach ho napokon prepustili, avšak po príchode na hotel ho čakalo nepríjemné prekvapenie. „Keď som sa vrátil, tak bol Jamie napojený na viaceré prístroje. Povedal mi, že 20 minút po tom, ako som odišiel, mu začali tŕpnuť ruky a nohy a skončil v sanitke. Asi týždeň po tom, ako sa nám to stalo, nám volal doktor a povedal, že naše symptómy spôsobili jedovaté húsenice, ktoré sú na juhu Portugalska," doplnil moderátor.

