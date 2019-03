Americký herec šokuje! Ďalšie dieťa už nechcem

NEW YORK - Americký herec Alec Baldwin už nechce ďalšie dieťa. Napriek tomu, že by jeho manželka Hilaria chcela ďalšieho potomka, on sa už na to necíti.

"Áno, ona by sa na tú výzvu dala. Ja som ten, čo by sa na túto výzvu nedal," prezradil 60-ročný rodák z Amityville v štáte New York v rozhovore pre magazín People. "Keď budú moje deti maturovať, bude mi 85 rokov," vysvetlil.

Byť starším otcom má však podľa herca aj svoje výhody. "Ako hovoria moji priatelia ‘Keď budú tvoje deti vyliezať z okna a budú robiť naozaj, naozaj zlé veci, keď budú staršie, keď budú tínedžermi, ty budeš aj tak hluchý, takže to nebudeš musieť počúvať,’" zažartoval Baldwin a dodal "uvidíme, čo sa stane."

Baldwin tvorí s 35-ročnou Hilariou pár od augusta 2011, pričom v apríli 2012 sa zasnúbili a v auguste potom zosobášili. Dvojica spolu vychováva päťročnú dcéru Carmen, trojročného Rafaela, dvojročného Leonarda a 10-mesačného Romea. Baldwin má tiež 23-ročnú dcéru Ireland s bývalou manželkou, herečkou Kim Basinger.

Alexander Rae "Alec" Baldwin III. odštartoval kariéru v roku 1980, keď sa pripojil k hereckému obsadeniu seriálu The Doctors (1963 - 1982). Neskôr si zahral vo filmoch ako Beetlejuice (1988), Podnikavé dievča (1988), Honba na ponorku (1990), Konkurenti (1992), V moci posadnutosti (1993), Nebeskí väzni (1996), Porotkyňa (1996), Na ostrie noža (1997), Merkúr (1998), Pearl Harbor (2001), Riskni to s Polly (2004), Letec (2004), Finty Dicka a Jane (2005), Elizabethtown (2005), Na druhej strane (2006), Kauza CIA (2006), Kamarátovo dievča (2008), Pre moju sestru (2009), Je to komplikované (2009), Do Ríma s láskou (2012), Jasmínine slzy (2013), Still Alice (2014), Mission Impossible: Národ grázlov (2015), Aloha (2015), Slepý (2017) či Mission: Impossible - Fallout (2018). Za výkon vo filme Smoliar (2003) ho nominovali na Oscara. Za účinkovanie v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013) získal niekoľko prestížnych cien, napríklad dve Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy a osem Screen Actors Guild Awards. Predvlani si na konto pripísal Emmy aj za stvárnenie Donalda Trumpa v šou Saturday Night Live (1975). Presadil sa tiež na Broadwayi.