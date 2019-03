Detaily lesbického sexu hviezd zo Spice Girls: Je z toho škandál!

LONDÝN - Toto nečakala! Keď Mel B (43) vytrúbila do celého sveta, že sa svojho času intímne zblížila s inou Spajskou - Geri Halliwell (46), ani len netušila, aké to bude mať následky. Stal sa z toho celkom slušný škandál, ktorý je intenzívne rozoberaný v médiách a na sociálnych sieťach. Známe sú už aj ďalšie detaily...

Na topkách sme vás včera informovali, že vyplávalo na povrch pikantné tajomstvo hviezd z formácie Spice Girls. Speváčky známe ako Mel B a Geri sa v minulosti intímne zblížili. Prvá spomínaná to vytárala počas účinkovania v šou Piersa Morgana.

Podľa medializovaných informácií bola počas nakrúcania suverénna. Keď však zhasli kamery, rýchlo Geri volala, aby ju upozornila na to, že si pustila jazyk na špacírku. „Bála sa, aby to nezarmútilo jej manžela Christiana. Od chvíle, ako sa do neho Geri zamilovala, stálo ju to veľa úsilia, aby sa zbavila povesti a imidžu cicušky. Dnes je z nej dokonlá vydatá panička a vzorná matka, ktorá sa vyhýba škandálom,” uviedol pre The Sun zdroj z okolia speváčok.

Zaujímavé je, že samotná Geri už v minulosti o tejto skúsenosti hovorila. Avšak nekonkretizovala, že išlo o jej kolegyňu a kamarátku Mel B. „Raz som mala lesbický sex. Rýchlo som si ale uvedomila, že nie som lesbička. Nemyslím prsia, ale to ostatné - to nie je moja šálka kávy. Bola som vtedy opitá a bola to len akási časť experimentovania,” uviedla v roku 2003 dnes už vydatá pani Geri Horner. Zároveň sa nikdy netajila tým, že vníma Mel B ako najsexi z nich a že má skvelé prsia a zadok.

Na záver len dodáme, že Spice Girls čoskoro odštartujú svoje koncertné turné. Pikantné odhalenie teda určite nemohlo prísť vo vhodnejšej chvíli...