Pikantné odhalenie speváčok zo Spice Girls: Mali spolu sex!

Vyzerá to tak, že Mel B a Geri Horner spája toho o čosi viac, ako len roky spoločnej kariéry a kamarátstva. Hviezdy formácie Spice Girls mali pikantné tajomstvo, ktoré v týchto dňoch prasklo. Do sveta ho vytrúbila Mel B, keď bola hosťom v novej šou Piersa Morgana.

Trojnásobná mamička totiž priznala, že sa so spomínanou kolegyňou svojho času intímne zblížili. „Bude ma za to nenávidieť. Teraz je z nej slušná panička, žije si spolu s manželom vo svojom vidieckom dome. Ale je to fakt. Jednoducho sa to stalo,” šokovala Mel B nielen fanúšikov Spice Girls.

„Boli sme najlepšie kamarátky a stalo sa to len raz. Bola to len taká zábava,” dodala brunetka, ktorá dúfa, že ju Geri za odhalenie tohto "spicy" tajomstva nezabije...

Emma, Mel C, Geri a Mel B plánujú spoločné koncertné turné. Zdroj: Instagram