Jacksonova dcéra sa chcela zabiť: O pár dní prišla do spoločnosti a...

LOS ANGELES - ...prekvapila! V sobotu sa v médiách po celom svete objavili správy, že dcéra zosnulej legendy Michaela Jacksona - Paris sa pokúsila o samovraždu. V nemocnici však dlho nepobudla a hneď poobede sa vrátila domov. Na prekvapenie mnohých zavítala v pondelok do spoločnosti a na červenom koberci ochotne pózovala so svojím milencom.

Podľa medializovaných informácií prišli policajti a záchranári k Paris domov v sobotu ráno. Údajne mala porezané zápästia. Z nemocnice ju prepustili poobede a články o jej pokuse o samovraždu ju poriadne nahnevali. „Poje*te sa, poje*aní klamári!” napísala na twitteri brunetka, ktorá už v minulosti chcela skoncovať so svojím životom.

Kto by čakal, že Paris sa bude spoločnosti a bulvárnym fotografom vyhýbať, zostane prekvapený. V pondelok sa ukázala na premiére filmu The Dirt a vyzerala celkom dobre. Po jej boku nechýbal frajer Gabriell, s ktorým účinkuje v kapele The Soundflowers.

Paris Jackson na premiére filmu The Dirt. Zdroj: profimedia.sk

Paris Jackson ochotne pózovala po bou svojho milenca Gabriela Glenna. Zdroj: SITA