Jacksonova 63-ročná sestra udivuje vzhľadom: Vyplastikovaná tvár a telo ako totálna šupa!

MEXIKO - Do vrecka hravo strčí aj mladšie! La Toya Jackson (63) patrí medzi celebrity, pre ktoré je dokonalý zovňajšok mimoriadne dôležitý. S pribúdajúcimi rokmi bojuje za pomoci plastických chirurgov a mnohí jej neprirodzene pôsobiacu tvár vyčítajú. Jej štíhlu postavičku by však brala nejedna žena.

La Toya Jackson sa momentálne nachádza v Mexiku. V týchto dňoch tam na tlačovej konferencii predstavovala šou Forever: The Best Show About The King Of Pop. Známa speváčka sa pri tej príležitosti predviedla v elastickom outfite. Ten dokonale zvýraznil jej štíhle krivky.

Pri pohľade na blondínkinu postavu je viditeľné, že pravidelný pohyb a zdravé stravovanie sú pre ňu samozrejmosťou. Rovnako tak aj plastické operácie, vďaka ktorým si La Toya napĺňa svoje predstavy o dokonalosti.

La Toya Jackson obľubuje plastické operácie a skrášľujúce zákroky. Zdroj: profimedia.sk

La Toya Jackson má 63 rokov a takúto výstavnú postavičku. Zdroj: profimedia.sk