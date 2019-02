Najsexi spevák v nepríjemnej situácii: Maroon 5 musia obhájiť kontroverzné rozhodnutie

Všetci ako dôvod uviedli, že svojím rozhodnutím chcú podporiť hráča amerického futbalu Colina Kaepernicka. Ten sa dostal do nemilosti majiteľov klubov NFL po tom, ako začal na zápasoch protestovať proti rasovej nerovnosti v USA.

"Nie som ten správny človek, aby som urovnával takéto kontroverzie. Je to tak, ako to je. Očakávali sme to. Radi by sme sa už posunuli ďalej," reagoval na kritiku zo strany niektorých fanúšikov a kolegov z hudobnej brandže spevák Maroon 5 Adam Levine.

"Nikto sa nad tým nezamýšľal hlbšie ako ja. Pýtal som sa sám seba, čo je moja najväčšia devíza, čo je tá vec, ktorú môžem využívať na to, aby som mohol vyjadriť sám seba, akým spôsobom by mohla aj naša skupina najlepšie prezentovať samu seba, a ako to bude pokračovať tento rok. Čo dlžíme sami sebe? Čo dlžíme ľuďom? A toto je výsledok," pokúsil sa vysvetliť dôvod svojho rozhodnutia spevák.

Colin Kaepernick, jeden z najlepších hráčov amerického futbalu, sa dostal aj do pozornosti nešportových médií po tom, čo sa v roku 2017 prestal stavať do pozoru pri americkej hymne hranej po zápasoch. Namiesto toho, na rozdiel od svojich spoluhráčov, zostal sedieť a počas neskorších zápasov si vždy kľakol, čím protestoval proti policajnej brutalite voči Afroameričanom. Postupne sa k nemu pridávali aj ďalší hráči vo viacerých kluboch.

Kaepernick sa tak stal ikonou hnutia za práva Afroameričanov, zatiaľ čo nacionalisti ho považujú za zradcu a proti jeho konaniu opakovane protestoval aj americký prezident Donald Trump.

Momentálne je Kaepernick voľným hráčom, čo on sám dáva do súvislosti s jeho postojmi a následnými politickými tlakmi vrátane toho z Bieleho domu, v dôsledku ktorého ho majitelia klubov odmietajú angažovať.

Maroon 5 vznikli v roku 1994, pričom pôvodne sa volali Kara's Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Won't Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014) a Red Pill Blues (2017). Všetkých šesť štúdioviek sa dostalo do prvej desiatky amerického albumového rebríčka. Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.