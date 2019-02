Posledná rozlúčka s najveselšou postavičkou (†52) nášho šoubiznisu: Prišli Drapákovci, aj Judínyová... Po omši žúr v centre Bratislavy!

BRATISLAVA - Minulý týždeň obletela Slovensko smutná správa o smrti Fedora Šrobára (†52). Pravnuk významného slovenského politika Vavra Šrobára ležal posledné tri mesiace v kóme po vážnom úraze hlavy. Upynulý piatok sa konal rodinný pohreb a v sobotu sa za najveselšiu postavičku slovenského šoubiznisu konala v bratislavskom Dóme sv. Martina omša. Potom si to všetci namierili na žúr, na ktorom alkohol tiekol potokom!

Fedor Šrobár bol neodmysliteľnou súčasťou prominentných večierkov. Známy bol najmä tým, že sa bavil skutočne naplno a zábavu potuženú alkoholom neraz sprevádzali pády či drobné úrazy. Všetko sa to však zmenilo v októbri minulého roka, kedy sa odrazu zo spoločnosti vytratil.

Po jednom z takýchto večierkov mal Fedor po príchode domov spadnúť. Pád bol však natoľko nešťastný, že si udrel hlavu. Nasledoval rýchly prevoz do nemocnice a operácia. Odvtedy označovali lekári zdravotný stav Šrobára za kritický a vyhliadky za neisté.

Minulý týždeň v piatok sa na sociálnej sieti Facebook objavila zdrvujúca správa. Fedor svoj boj o život nadobro prehral. Smutnú správu zverejnil jeho priateľ z detstva Boris Kollár.

V piatok sa konal pohreb v kruhu najbližšej rodiny a priateľov a v sobotu sa v bratislavskom Dóme sv. Martina konala zádušná omša. Na tú okrem Fedorových priateľov dorazili aj viaceré známe tváre slovenského šoubiznisu. Medzi nimi napríklad Erika Judínyová či manželia Drapákovci.

Rozlúčiť sa s Fedorom Šrobárom prišli aj manžeila Drapákovci. Zdroj: Jan Zemiar

Na zádušnej omši za Fedora Šrobára nechýbala ani markizáčka Erika Judínyová. Zdroj: Jan Zemiar

Kamaráti počas omše vykrikovali zaujímavé hlášky, ako napríklad:„Nech žije DPH-čka a nech žije aj Kiska. Treba kradnúť, ale keď na to prídu, rýchlo vrátiť,“ čo tým chceli pri poslednej rozlúčke so Šrobárom povedať, nevedno. Po obrade v kostole sa smútiaci presunuli do blízkeho podniku v centre Bratislavy.

No a tam sa už oslavovala spomienka na samozvaného kráľa prominentných večierkov. Nechýbali makety s podobizňou Fedora Šrobára - ten, samozrejme, mal na každom zábere v ruke pohárik s alkoholom. No a ten vo veľkom rozdávali aj na samotnom „kare“.

Po omši sa v centre Bratislavy konal na počesť Fedora Šrobára žúr. A ani takéto makety na ňom nechýbali. Zdroj: Jan Zemiar

Ako sa priatelia nechali počuť, žúr sa má konať do rána bieleho... Či tomu tak bolo naozaj, sme už nezisťovali a smútiacich sme nechali sa so zosnulým kamarátom rozlúčiť v súkromí. V každom prípade mu jeho priatelia dali posledné zbohom, s akým by bol bez pochýb spokojný aj samotný Šrobár.

