Kontroverzný rapper si môže vydýchnuť: Po takmer roku vo väzení je opäť na slobode

Umelec, vlastným menom Earl Simmons, podľa prokuratúry nezaplatil na daniach 1,7 milióna dolárov a niekoľko rokov pred daňovým úradom cielene utajoval príjmy tým, že si ich nechal posielať na účty iných ľudí a platil hotovosťou. Prokurátori pre neho požadovali až päťročný trest odňatia slobody. Po prepustení bude tri roky pod dohľadom poverenej osoby.

DMX sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot však vydal až v roku 1998, pričom v tom istom roku uviedol na trh aj ďalšiu štúdiovku Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood. Nasledovali nahrávky ...And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001), Grand Champ (2003), Year Of The Dog... Again (2006) a Undisputed (2012).

Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Smrteľný zásah / Lovec policajtov (2001), Kolíska do hrobu (2003), Neumieraj sám (2004) alebo Last Hour (2008). V ostatných rokoch je však známy predovšetkým pre početné problémy so zákonom, pre ktoré už niekoľkokrát skončil vo väzení.