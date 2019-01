Brazílska modelka a manželka športovej superstar: Tomuto vďačím za znalosť angličtiny

LOS ANGELES - Brazílska modelka a herečka Gisele Bündchen sa naučila angličtinu vďaka americkej skupine Boyz II Men. Tridsaťosemročná manželka športovca Toma Bradyho to prezradila v projekte Carpool Karaoke, kde sa strela s členmi formácie.

"Presťahovala som sa do New Yorku, keď som mala 16 rokov. Nevedela som povedať po anglicky ani slovo. Moja sestra mi dala kazetu, ktorú pre mňa nahrala. Na jednej strane boli Boyz II Men a na druhej Mariah (Carey, pozn. red.). Celý deň som mala so sebou walkman. Chcela som sa jednoducho naučiť po anglicky. Musím povedať, že vy ste boli mojimi učiteľmi, takže vám ďakujem," objasnila modelka.

Gisele Bündchen sa do sveta modelingu dostala náhodou. V roku 1994 si ju v rýchlom občerstvení na výlete v brazílskom Sao Paule všimol agent Elite Modeling. Počas kariéry sa už objavila na viac ako 600 obálkach prestížnych časopisov a magazín Forbes ju niekoľkokrát označil za najlepšie platenú modelku sveta. V roku 2004 debutovala na filmovom plátne, keď sa objavila v americkej akčnej krimi komédii Taxi. Minirolu dostala aj vo filme Diabol nosí Pradu. V roku 2015 oznámila, že i keď plánuje naďalej zotrvať v módnom biznise, končí s módnymi prehliadkami.