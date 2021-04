Šokujúca správa zo sveta: Raper DMX (†50) zomrel!

O vážnom zdravotnom stave informovali svetové médiá už niekoľko dní. Podľa informácií denníka TMZ lekári ešte nedávno nevylučovali ani najhorší možný scenár a stav mimo ohrozenia života nepotvrdil ani raperov dlhoročný právnik Murray Richman. Ten tvrdil, že nevie, čo spôsobilo jeho infarkt.

Portál TMZ však prišiel s informáciou, že si ho pravdepodobne privodil sám, predávkovaním sa drogrami. Hudobník, ktorý bol v minulosti nominovaný na cenu Grammy sa netajil svojim vzťahom ku kokaínu a k marihuane.

No a najnovšie správy zo zahraničia hovoria o tom, že 50-ročný raper ťažkému infarktu podľahol. Rodina, ktorá bola do smrti po jeho boku, správu potvrdila. „Earl bol bojovník, ktorý bojoval až do samého konca,“ uviedl rodina vo vyhlásení.