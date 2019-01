Hviezda Mamma Mie! vo vzťahu s Doctorom Who: Manželstvom si nie je istá!

"Prešla som si rôznymi fázami chcenia a nechcenia sa vydať. Teraz neviem, ako som na tom," priznala v rozhovore pre magazín Style nedeľníka Sunday Times. Zároveň dodala, že to ale nie je dôležité. "Na čom záleží, je vzťah a aké máte k sebe pocity," vysvetlila. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Esheru v Surrey už zhruba päť rokov randí s kolegom Mattom Smithom.

Lily James, vlastným menom Lily Chloe Ninette Thomson, sa predstavila v seriáloch Ja, William (2010) či Tajný denník call girl (2007 - 2011). Neskôr si zahrala vo filmoch Hnev titanov (2012), Fast Girls (2012), Popoluška (2015), Dokonalý šéf (2015), Najtemnejšia hodina (2017), Baby Driver (2017), The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018) či Mamma Mia! Here We Go Again (2018). Známa je však najmä zo seriálu Panstvo Downton (2010 - 2015) či minisérie Vojna a mier (2016).