Herečka ukázala na premiére viac, ako plánovala: Hups!

Koncom júna sa aj do slovenských kín dostane hudobná komédia s názvom Yesterday. Zaujímavé je, že sa v nej objaví aj spevák Ed Sheeran, ktorý stvárnil samého seba. Ústrednej postavy sa zhostil Himesh Patel a vo filme si zahrala tiež Lilly James.

Tá na tohtotýždňovej premiére priam žiarila. Na sebe mala zdobené šaty značky Burberry, v ktorých jej to ozaj svedčalo. Hoci tento model spredu nevyzeral príliš provokatíve, iné to bolo, keď sa plavovláska pohla. Vysoký rázporok sa totiž postaral o to, že Lily pri chôdzi ukázala aj to, čo zrejme nechcela...

Lily James prítomným poodhalila svoj zadoček. Zdroj: profimedia.sk

Lily James sa predviedla v takýchto šatách. Zdroj: SITA