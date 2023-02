Krásna herečka po ROZCHODE na červenom koberci: Chúďa, od pikantného TRAPASU ju delili milimetre!

Galéria fotiek (12) Lily James

Zdroj: profimedia.sk

LONDÝN - Nechýbalo veľa a vyrobila by si poriadnu hanbu. Anglická herečka Lily James (33) sa večera zúčastnila londýnskej premiéry filmu What's Love Got to Do with It?. Na nej sa objavila v zelených šatách, v ktorých mala čo robiť, aby všetko ostalo na svojom mieste.