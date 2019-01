Svetoznáma speváčka to povedala na rovinu: Som konečne pripravená, idem do toho!

Trainor a o rok starší herec sú, ako tvrdí, plní vzrušenia, keď ide o tehotenstvo. „Obaja neustále pozeráme na YouTube videá s deťmi a lekcie, ako napríklad ‘Ako sa postarať o nemluvňa’. Každý deň sa na to pripravujeme,“ prezradila.

Aj napriek tomu, že s manželom chcú obaja deti, interpretka s rodičovstvom plánuje ešte počkať do turné k jej tretej štúdiovke Treat Myself. Tú plánuje uviesť na trh tento rok. „Najprv budem mať turné k tomuto albumu, potom o tom začnem premýšľať,“ dodala.

Speváčka sa s hercom stretla v roku 2014 na večierku v Los Angeles. Randiť začali o dva roky neskôr vďaka ich spoločnej priateľke Chloë Grace Moretz. Dvojica sa zasnúbila v decembri 2017 a vlani 22. decembra sa zosobášili.

Meghan Trainor začala písať piesne už ako jedenásťročná. V roku 2009 vydala nezávislý eponymný album a o dva roky k nemu pribudli nahrávky I'll Sing With You a Only 17. Skutočne ju však preslávil až singel All About That Bass z prvej oficiálnej štúdiovky Title, ktorá vyšla v januári 2015. Z nej pochádzajú aj single Lips Are Movin, Dear Future Husband a Like I'm Gonna Lose You. Vďaka spomínanej skladbe All About That Bass si na konto pripísala dve Billboard Music Awards a v roku 2016 dostala Grammy pre nováčika roka. V máji 2016 vydala druhú štúdiovku Thank You.