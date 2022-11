Známa speváčka parádne schudla: Po pôrode vážila najviac vo svojom živote!

Meghan sa na začiatku minulého roka stala prvýkrát matkou. S dlhoročným partnerom Darylom Sabarom (30) privítali na svete chlapčeka, ktorému dali meno Riley. Aj keď jeho narodenie sprevádzali viaceré komplikácie, dnes sa speváčka teší zo šťastnej rodiny.

Po pôrode však okrem zdravia svojho syna riešila speváčka aj samú seba. Ako priznala v rozhovore pre ET Canada, veľmi ju trápila jej hmotnosť. „Po pôrode som vážila najviac v mojom živote. Mala som viac ako 90 kilogramov. Necítila som sa vtedy vôbec dobre. Nikdy som nemala stehy, ale rodila som cisárskym rezom a mala som veľkú jazvu. Nebola som na tom vôbec dobre a chcela som sa dať dokopy kvôli môjmu synovi," povedala Meghan.

„Vtedy som na sebe začala pracovať. Povedala som si, že keď som prežila pôrod, tak prežijem všetko. Bola som veľmi motivovaná a videla som výsledky mojej práce. Zistila som, že mám rada zdravé jedlo a zistila som, čo znamená slovo porcia. Navyše, môj mozog je veľmi šťastný, keď cvičím. Momentálne sa cítim lepšie, ako kedykoľvek predtým," doplnila speváčka.

Počas rozhovoru priznala aj to, že miera jej sebadôvery bola veľmi nízka. „Schudla som viac ako 27 kilogramov. Predtým som si príliš neverila, ale teraz je to iné. Na stupnici od 1 do 10 by som sa ohodnotila tak medzi 8 a 9," uzavrela umelkyňa.

