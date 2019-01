FOTO Známa herečka sa vydala: Áno povedala hereckému kolegovi!

Tridsaťšesťročná rodáčka z Montrealu si na svoj veľký deň vybrala svadobné šaty bez ramienok z dielne Vivienne Westwood a jej nastávajúci mal čierny smoking. Herečka pritom šťastnú novinku potvrdila aj sama prostredníctvom Instagramu, kde v utorok zverejnila dve fotografie zo svadobného dňa.

Bývalá modelka sa predstavila v seriáloch Black Sash (2003), Life As We Know It (2004 - 2005), Diablov sluha (2007 - 2009) či Cybergeddon (2012) a v roku 2007 si zahrala v Hrdinoch (2006 - 2010). V rokoch 2010 až 2015 účinkovala v projekte Policajní bažanti (2010 - 2015), v rokoch 2017 - 2018 si zahrala Scarlett Harker v seriáli Van Helsing (2016) a od roku 2018 stvárňuje špeciálnu agentku Maggie Bell v sérii F.B.I. (2018). Známa je napríklad aj z filmu Zapichni to! (2006).