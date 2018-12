Preplastikovaný herec žúroval s peknou modelkou: Veď by mu mohla byť dcérou!

BEVERLY HILLS - Nevzyčajná dvojica! Mickey Rourke (66) bol kedysi veľký fešák. Dnes je jeho zjav poznačený búrlivým spôsobom života a početnými plastikami. A hoci by sa mohlo zdať, že o neho nežné pohlavie príliš nejaví záujem, herec má po svojom boku rovno modelku. A dokonca výrazne mladšiu!

Starší herec s mladšou modelkou po svojom boku je vo svete šoubiznisu celkom bežnou kombináciou. Zaujímavé je, že krásku zbalil aj Mickey Rourke, ktorý v posledných rokoch zjavom skôr odpudzuje, než láka.

Známy herec sa spolu so svojou milenkou zabávali na víkendovej párty, kde rozdávali spokojné úsmevy na všetky strany. S blonďavou ruskou modelkou menom Anastassija Makarenko tvoria pár už od roku 2009 a 34-ročný vekový rozdiel im nerobí žiaden problém.

„Je pre mňa darom z neba. Je to krásna žena, ale má to najväčšie srdce, skvelú rodinu a je si blízka s rodičmi, ktorí sú ozaj skvelí,” vyjadril sa v jednom z rozhovorov Mickey. A Anastassija mu nezostala nič dlžná. „Je to ten najkrajší muž na svete. Hotové zlatíčko a ten najlepší frajer,” reagovala. Čo na túto nezvyčajnú dvojicu hovoríte vy? Tiež si myslíte, že sú obaja takí krásni?

Mickey Rourke sa zabával v spoločnosti výrazne mladšej milenky. Zdroj: profimedia.sk

Mickey Rourke má v posteli túto kočku. Zdroj: Instagram