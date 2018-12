Krach prominentného páru: ROZVOD po 22 rokoch manželstva!

Štyridsaťšesťročná Nash-Whitaker, ktorá má na konte niekoľko malých hereckých úloh, stretla budúceho manžela počas nakrúcania akčného trileru Zdesenie (1994). Vzali sa v roku 1996. Pár má spolu dve dcéry a každý z nich má aj jedno dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Všetci štyria potomkovia sú už dospelí.

Forest Steven Whitaker III. sa stal známym vďaka životopisnej hudobnej dráme Bird (1988), v ktorej si zahral saxofonistu Charlieho Parkera. Jeho zatiaľ najväčším úspechom je však stvárnenie ugandského diktátora Idiho Amina v snímke Posledný škótsky kráľ (2006), ktorá mu v roku 2007 vyniesla Oscara, cenu BAFTA i Zlatý glóbus.

Účinkoval aj vo filmoch Čata (1986), Farba peňazí (1986), Dobré ráno, Vietnam (1987), Hra na plač (1992), Článok 99 (1992), Mutant (1995), Fenomén (1996), Ghost Dog - Cesta samuraja (1999), Úkryt (2002), Telefónna búdka (2002), Uhol pohľadu (2008), Králi ulice (2008), Vymáhači (2010), Konečná (2013), Komorník (2013), 96 hodín: Zúčtovanie (2014), Bojovník (2015), Rogue One: A Star Wars Story (2016), Prvý kontakt (2016), Čierny panter (2018) či How It Ends (2018). Venuje sa aj produkcii a réžii, nakrútil napríklad film Láska na stráženie (2004).