Spevák z One Direction je opäť single: Rozchod s kráskou z Ladíme!

Dvojica spolu randila od februára, i keď to verejne nikdy nepotvrdila. V máji ich však videli na rande v Los Angeles a v auguste ich v rovnakom meste odfotili, keď sa bozkávali. Špekulácie o ich rozchode sa vystupňovali po tom, ako spevák herečke verejne nezablahoželal k jej narodeninám, ktoré oslávila 11. decembra.

Niall James Horan sa stal známym vďaka spomínanej formácii One Direction, s ktorou vydal albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made in the A.M. (2015). Získali množstvo ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards. Horan ponúkol v októbri 2017 debutový sólový album Flicker, s ktorým dobyl americký rebríček Billboard 200. Pochádzajú z neho hity This Town, Slow Hands či Too Much to Ask. Tento rok vydal Mirrors EP.

Hailee Steinfeld sa preslávila ako Mattie Ross vo westernovej dobrodružnej dráme Skutočná guráž (2010), kde si pod režisérskou taktovkou bratov Coenovcov zahrala po boku hviezd ako Jeff Bridges, Matt Damon alebo Josh Brolin. Snímka jej vyniesla nominácie na cenu BAFTA, Screen Actors Guild Award i Oscara. Okrem toho sa predstavila v snímkach Romeo & Juliet (2013), Love song (2013), Enderova hra (2013), 3 dni na zabitie (2014), Takmer normálne dievča (2015), Ladíme 2 (2015), Term Life (2016) alebo Ladíme 3 (2017). V roku 2015 vydala debutovú EP nahrávku Haiz.