Bizarné Vianoce Karadashianky: Tak toto je ozaj čudné!

Kourtney Kardashian

Zdroj: Instagram

CABO - Všetci pokope! Bývalí partneri si k sebe zväčša len ťažko hľadajú cestu. Oveľa viac je takých prípadov, že si dvojica po rozchode a rozvode nevie prísť na meno. To ale očividne nie je prípad Kourtney Kardashian (39) a Scotta Disicka (35), s ktorým má tri ratolesti. Hviezda reality šou Kepping Up With The Kardashians totiž najkrajšie sviatky roka trávila s bývalým partnerom a jeho súčasnou milenkou.