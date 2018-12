Severská kráska zhodila šaty a... Preboha, na TOTO by mnohé nemali odvahu!

Elsa Hosk

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Krásna, ale aj poriadne odvážna! Taká je švédska modelka Elsa Hosk (), ktorá je jedným z anjelikov Victoria´s Secret. Spolupráca so značkou spodnej bielizne však nie je to jediné, čomu sa krehko pôsobiaca blondínka venuje. V týchto dňoch napríklad absolvovala fotenie, ktoré by nahnalo strach mnohým ženám, ale aj mužom.