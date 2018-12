Slávna speváčka po prežití krvavej drámy: Rozhodnutie, na ktoré by sa neodvážil každý

Ariana na službe Instagram uviedla, že "Manchester nie je na počiatočnom zozname, pretože tam plánujeme špeciálny koncert". Jeho dátum však zverejní až neskôr. "Samozrejme, že prídeme, milujeme vás," odkázala svojim fanúšikom.

Ariana Grande-Butera účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016).

Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, po prvý raz dobyla UK Chart. Tento rok v auguste sa dostal na trh jej štvrtý album Sweetener, ktorý sa vyšplhal na vrchol oboch rebríčkov. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).