Herečka z filmov Ladíme: Veľká zmena v živote... Mala z toho zmiešané pocity!

Herečka Hailee Steinfeld.

Zdroj: Twitter.com/DoubleDee

NEW YORK - Americká herečka a speváčka Hailee Steinfeld mala zmiešané pocity z presťahovania sa do New Yorku, kde začala žiť minulý rok. Rodáčka z Los Angeles to prezradila v rozhovore pre magazín Who What Wear.