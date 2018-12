Ďalšia smrť vo svetovom šoubiznise: Speváčka podľahla dlhoročnej chorobe!

Smutnú správu potvrdila vo štvrtok v noci pre agentúru Associated Press jej manažérka Devra Hall Levy. Zanechala po sebe syna Kacyho Dennisa, dcéry Samanthu Burton a Sheryl Burton, sestry Karen Davis a Brendu Vann a tiež päť vnúčat.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Maiman, File

Nancy Sue Wilson sa narodila 20. februára 1937 v Chillicothe v Ohiu ako prvá zo šiestich detí. Ako dievča spievala v kostole a rozhodla sa stať speváčkou. Na strednej škole vyhrala v talentovej súťaži, neskôr začala koncertovať a presťahovala sa do New Yorku. V roku 1959 vydala prvý album Like in Love, pričom celkovo ponúkla viac ako 60 nahrávok. Medzi jej známe skladby patria napríklad (You Don't Know) How Glad I Am či Guess Who I Saw Today. Podarilo sa jej získať množstvo významných cien, ako napríklad tri Grammy, NAACP Image Award - Hall of Fame Award a od roku 1990 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Vyskúšala si aj herectvo a bojovala za občianske práva. Bola dva razy vydatá.