Tajná túžba víťazky SuperStar. Rada by to dala dokopy s týmto slávnym Čechom!

„Vojta veľmi uznávam, on je podľa mňa tak strašne talentovaný človek! Po prvé, je to výborný spevák a vie improvizovať, a keď ste na jeho koncerte, tak z neho nespustíte oči, pretože to nejde, to nechápete, čo on dokáže. Nenechá vás vydýchnuť, myslíte si, že to je už všetko a on ešte pridá,“ skonštatovala v rozhovore. „A takisto Marta Jandová ma hrozne baví. Je mnoho interpretov, s ktorými by som chcela spievať. Snáď sa niekto chytí...,“ zasmiala sa.

Zo slovenských interpretiek by ju zas podľa vlastných slov lákala spolupráca s rapperkou Simou. „Len teraz som ju začala počúvať a hrozne ma bavia jej texty, takže s ňou by som si vedela predstaviť spoluprácu a celkom by ma zaujímal aj duet s Emmou Drobnou. Naše hlasy sú také odlišné, že som zvedavá, čo by to spravilo dokopy. Ako experiment by to mohlo byť dobré. Alebo s Darou Rolins. Uvidíme,“ povedala 22-ročná rodáčka z Třinca.

Ako interpretka sa pritom plánuje venovať výhradne spevu, tvorbu skladieb prenechá radšej iným. „Ja neviem veľmi tvoriť, považujem sa skôr za interpreta, než že by som tvorila. Samozrejme, mám aj nejaké šuflíkovky, ale veľmi sa do toho nehrniem, pretože si nemyslím, že je to dobré,“ uviedla Mašková. „Väčšinou, keď začnem niečo písať, skončím tak pri prvej vete a už neviem, kam to ďalej rozvinúť. Ale poznám super ľudí, ktorí to vedia a tí mi už aj niečo tvoria a ja mám z toho radosť, len komentujem, čo sa mi páči a čo nepáči,“ prezradila.