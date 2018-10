Krásna Taylor Swift si nebrala servítku pred ústa: No teda, jej politický názor letí do sveta

WASHINGTON - Americká speváčka Taylor Swift patrila dlhé roky k umelcom, ktorí sa systematicky vyhýbajú vo verejných vyjadreniach politickým témam. V pondelok však s touto praxou skoncovala a verejne podporila amerických demokratov, ktorých bude voliť aj v nadchádzajúcich voľbách do Kongresu.

"Vždy budem voliť podľa toho, ktorý kandidát bude hájiť a bojovať za ľudské práva, ktoré si všetci zaslúžime," napísala Taylor Swift v dlhom príspevku na Instagrame, ktorý za krátky čas získal viac ako milión "lajkov". "Som presvedčená, že systematický rasizmus voči ľuďom inej farby pleti, ktorý v tejto krajine stále vidíme, je príšerný, odporný a veľmi rozšírený," dodala speváčka.

Veľká väčšina komentárov zo strany jej fanúšikov bola doteraz pozitívna. Objavili sa medzi nimi aj názory, podľa ktorých tento speváčkin politický "coming out" je ďalším dielom dlhotrvajúceho sporu medzi ňou a americkým rapperom Ye, donedávna známym ako Kanye West, ktorý je zhodou okolností veľkým podporovateľom súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nepriateľstvo medzi rapperom a speváčkou sa datuje od roku 2009, kedy Kanye West vtrhol na pódium počas ďakovnej reči Taylor Swift na MTV Video Music Awards, vytrhol jej z ruky mikrofón a začal hovoriť o tom, že nominovaná pesnička od Beyoncé je oveľa lepšia. Do kauzy sa vzápätí zamiešal aj vtedajší americký prezident Barack Obama, ktorý rappera označil za "hlupáčika" (jackass).

So súčasným prezidentom Trumpom si naopak rapper pravidelne vymieňa komplimenty, okrem iného o ňom vyhlásil, že je jeho bratom a známa je aj jeho fotografia so šiltovkou s nápisom "Urobme Ameriku znova veľkou" (Make America Great Again) z Trumpovej predvolebnej kampane. Prezident o Kanyem Westovi na oplátku vyhlásil, že má dobrý vkus a pochválil sa, že rappera "trochu pozná" a vždy s ním bol zadobre.

Dvadsaťosemročná Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017). K jej najväčším hitom patria skladby ako Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).