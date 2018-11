Slávna speváčka šokuje: Je absolútne nespoločenská!

LONDÝN - Anglická speváčka Ellie Goulding vie byť veľmi nespoločenská. Tridsaťjedenročná interpretka radšej zostáva doma, ako chodí von, hoci jej snúbencovi Casparovi Joplingovi by sa to podľa jej slov veľmi páčilo.

"Ak niekomu zavolám, bude sa čudovať, čo sa deje, pretože každý, kto ma pozná, vie, že sa s nikým cez telefón nerozprávam," priblížila v rozhovore pre britský denník The Sun svoju povahu rodáčka z Herefordu. "Caspar je oveľa spoločenskejší ako ja. Niekedy chce, aby sme niečo robili, ale ja odpoviem ‘Chcem byť v štúdiu’. Bol by rád, ak by som častejšie chodila von a čokoľvek robila, ale ja viem byť veľmi nespoločenská," skonštatovala.

Elena Jane Goulding je víťazkou ankety talentov BBC Sound of 2010 a držiteľkou BRIT Awards v kategóriách Critics' Choice a Britská interpretka. V roku 2010 vydala prvý album Lights a začiatkom októbra 2012 uviedla na trh druhú štúdiovku Halcyon.

Obe nahrávky dobyli britský albumový rebríček, pričom speváčka ponúkla aj ich reedície s názvami Bright Lights (2010) a Halcyon Days (2013) a tiež niekoľko EP nahrávok. Tretia a zatiaľ posledná štúdiovka Delirium (2015) sa dostala v UK Charte i americkom Billboarde 200 na tretiu priečku. Pieseň Love Me Like You Do z ostatného albumu nominovali na cenu Grammy.