Nečakane odvážna Čírová: Najprv bez mejkapu, potom HORE BEZ

Mária Čírová sa narodila 20. novembra 1988. Je to speváčka, klaviristka a skladateľka. Známou sa stala po víťazstve v súťaži Coca-Cola Popstar a hneď ďalší rok získala ocenenie Zlatý slávik v kategórii Objav roka.

Hudobnú súťaž vyhrala Mária v roku 2008, kedy sa konal zároveň aj jej posledný ročník. Od speváčkinho vstupu na hudobnú scénu tak uplynulo presne 10 rokov. Okrem toho práve dnes oslavuje svoju tridsiatku, a tak sa tieto dve významné udalosti rozhodla spojiť aj v názve svojho galakoncertu 3One & 1Only Mária Čírová. Ten sa uskutoční 24. 11. v Inchebe, vstupenky sú k dispozícii na portáli predpredaj.sk.

Zdroj: SITA

V tento prelomový rok prekvapila Mária svojich fanúšikov aj inak. Absolvovala totiž veľmi zaujímavé fotenie v zahraničí. Najprv ukázala zábery zo zákulisia, na ktorých bola bez mejkapu. Prekvapujúco to však nebolo jej jediné odhalenie.

Na titulnej stránke magazínu Brejk totiž napokon vyšiel záber, na ktorom je speváčka hore bez. Ak by však niekto očakával prvoplánovú erotiku, bol by sklamaný. Fotograf totiž Čírovú nasnímal rafinovane, snímka je síce sexi, no nie vulgárna. Mária si svoje ženské zbrane prekrýva rukou, teda všetko, čo má zostať zakryté, aj zostalo.