Svetoznáma spevácka hviezda vo vytržení: Nádherná pocta v ideálnom čase

Michael Steven Bublé zatiaľ vydal deväť štúdioviek - BaBalu (2001), Dream (2002), Michael Bublé (2003), It's Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013) a Nobody But Me (2016), pričom s predposlednými štyrmi menovanými dobyl americký rebríček Billboard 200. Okrem toho má na konte tri koncertné nahrávky a deväť EP. Získal napríklad štyri ceny Grammy, trinásť Juno Awards či jednu American Music Award.