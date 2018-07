Bublé už viac šťastnejší nemôže byť: Jeho manželka mu porodila tretieho anjelika

TORONTO - Kanadský spevák Michael Bublé a jeho manželka Luisana Lopilato sa stali trojnásobnými rodičmi. Dvojici sa v stredu vo Vancouveri narodila dcérka, ktorá dostala meno Vida Amber Betty. Pre agentúru The Associated Press (AP) to potvrdil umelcov zástupca s tým, že bábätko po narodení vážilo 2749 gramov a rodina je z jeho príchodu na svet "viac ako nadšená".

Lopilato sa radostnou správou pochválila vo štvrtok na službe Instagram, kde zverejnila čiernobielu snímku drobnej ruky svojej dcérky. "Ďakujem Bohu za to, že pre nás urobil tento dar života a šťastia. Pretože pozerať sa jej do očí je ako pozerať sa do samotného neba. Milujeme ťa nekonečne a ešte viac. Čakali sme na teba nielen, aby sme sa rozrástli ako rodina... dala si nám svetlo, nádej. Si a budeš životom našich duší," napísala argentínska herečka v príspevku vo svojej rodnej španielčine.

Zdroj: instagram.com/luisanalopilato

Ako informuje AP, dve stredné mená Bublého dcérky sú poctou matkám oboch rodičov. Amber je meno spevákovej matky, Betty zase matky Lopilato. Spevák sa s Lopilato oženil roku 2011 a vychovávajú spolu štvorročného Noaha a dvojročného Eliasa. Staršiemu z bratov v novembri 2016 diagnostikovali rakovinu pečene. Spevák však potvrdil, že zdravotný stav jeho syna sa zlepšuje.

Michael Steven Bublé zatiaľ vydal deväť štúdioviek - BaBalu (2001), Dream (2002), Michael Bublé (2003), It's Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013) a Nobody But Me (2016), pričom s predposlednými štyrmi menovanými dobyl americký rebríček Billboard 200. Okrem toho má na konte tri koncertné nahrávky a deväť EP. Získal napríklad štyri ceny Grammy, trinásť Juno Awards či jednu American Music Award.