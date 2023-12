Fanúšikovia v SMÚTKU: Slávny spevák KONČÍ s hudbou!

Michael Bublé (Zdroj: SITA)

Obľúbený hudobník sa preslávil viacerými hitmi, avšak najviac si ho fanúšikovia spájajú s vianočnými pesničkami. Na svojom konte viacero známych skladieb, ako sú napríklad It's Beginning To Look A Lot Like Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas či Santa Claus Is Coming To Town.

Michael Bublé (Zdroj: SITA)

Vďaka svojej tvorbe si dokonca vyslúžil prezývku kráľ Vianoc. Momentálne to však vyzerá tak, že si chce po 20-tich rokoch v hudobnom priemysle od spievania oddýchnuť a plánuje sa vydať na novú umeleckú dráhu.

O svojich ambíciách sa rozhovoril v podcaste The Diary Of A CEO. „Každý večer si dám na seba oblek a som mužom, akým som vždy chcel byť. Ten človek je cool a vždy hovorí správne veci. Viem však byť aj niekým iným. Chcem, aby ľudia videli Mikea namiesto Michaela, ktorého poznajú. Chcem, aby ho spoznal celý svet. 20 rokov robím stále to isté. Napíšem niečo dobré, promujem to, navštívim 40 krajín a idem na turné," uviedol Bublé.

„Cítim, že som vo fáze života a kariéry, kde potrebujem začať robiť veci inak. Hudba bude pre mňa vždy dôležitá, ale teraz chcem robiť iné veci. Je to o tom, aby som bol sám sebou. Chcem skúsiť film alebo seriál. Čokoľvek to však bude, musí sa to stať teraz," povedal hudobník.