Hviezdna dvojica po rokoch opäť spolu: Vyzerajú neuveriteľne!

Nick Cave a Kylie Minogue

Aktuálna FOTO vnútri!

LONDÝN - Spomalili čas?! Písal sa rok 1995, keď bola súčasťou hudobných rebríčkov aj skladba Where the Wild Roses Grow. Jej interpreti Nick Cave (61) a Kylie Minogue (50) sa v utorok večer stretli na odovzdávaní cien Harper's Bazaar Women of the Year a prítomným fotografom ochotne zapózovali. Pozrite sa, ako im to svedčalo!