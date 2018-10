Hviezdna Sinead O'Connor konvertovala na Islam: Zverejnila FOTO... Ani by ste ju nespoznali!

Speváčka dodala, že jej rozhodnutie je "prirodzeným záverom cesty každého inteligentného teológa" a "všetko štúdium náboženských textov vedie k islamu". Zverejnila i video, na ktorom spieva azán - islamskú výzvu na modlitbu. Na sociálnej sieti Twitter zdôraznila, že je "hrdá na to, že sa stala moslimkou".

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’