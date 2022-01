Sinéad O´Connor na POHREBE syna ŠOKOVALA: Och! Šialený outfit a... Toto mu dala do truhly!

Speváčka Sinéad O´Connor prišla o syna Shana, ktorého mala zo vzťahu s írskym hudobníkom Donalom Lunnym. Smútia za ním aj jeho nevlastní súrodenci - bratia Jake, Yeshua a sestra Roisin.

„Môj nádherný syn, svetlo môjho života, sa rozhodol ukončiť svoj pozemský život. Nech odpočiva v pokoji a nech nie je nikomu príkladom. Moje dieťa, veľmi ťa milujem,” aj takýmito slovami komentovala Sinead O'Connor samovraždu svojho syna Shana. 17-ročný mladík mal dlhšiu dobu psychické problémy. Kvôli samovraždeným sklonom bol hospitalizovaný v zariadení pre psychické zdravie detí a dospievajúcich. Podľa medializovaných informácií Shane z nemocnice utiekol a deň na to ho už našli obeseného. Speváčka zo smrti svojho syna obviňovala nielen seba, ale aj írske úrady.

Galéria fotiek (5) Sinéad O´Connor prišla o svojho syna Shana.

Shane mal vraj svoj pohreb naplánovaný. Posledná rozlúčka s ním sa konala v sobotu v krematóriu Newlands Cross v Dubline. Zúčastnilo sa jej zhruba 50 ľudí. „Bol to veľmi krásny hinduistický obrad. Shane by bol nadšený. Dala som mu do rakvy pár krabičiek cigariet, keby v nebi žiadne neboli,” povedala k tomu speváčka, ktorá bola na pohrebe neprehliadnuteľná.

Sinead O'Connor totiž zvolila teplákovú súpravu výraznej ružovej farby a na nohách mala čierne papuče.

Galéria fotiek (5) Sinéad O´Connor na pohrebe svojho syna.

