Speváčka zo Spice Girls chcela spáchať samovraždu: Zjedla 200 aspirínov!

LOS ANGELES - Len nedávno ohlásili svoj návrat na hudobnú scénu a fanúšikovia sú doslova vo vytržení. Hviezdy deväťdesiatych rokov sa síce rozpadli, no opäť k sebe po rokoch našli cestu. Nie všetky však mali úžasnú kariéru ako Victoria Beckham (44). Ťažkým obdobím si prešla Mel B (43), ktorá sa dostala na emočné dno a chcela spáchať samovraždu!

Nie je to tak dávno, čo Spajsky potešili svojich skalných fanúšikov, ktorí ich milovali v čase ich najväčšej slávy a dodnes si púšťajú ich najväčšie hity. Vracajú sa na scénu a budúci rok začínajú opäť koncertovať, hoci bez Victorie. Za ten čas, čo boli ako skupina odlúčené, si každá zažila svoje. Psychicky náročným obdobím si prešla najmä Melanie Brown.

Mel B si prešla na psychiku veľmi náročným obdobím. Zdroj: SITA

Speváčka sa priznala k tomu, že chcela spáchať samovraždu. Za všetkým bol jej manžel a manažér v jednej osobe, Stephen Belafonte, ktorý ju doslova emočne zničil. „Sľúbil mi pritom, že ma bude milovať a chrániť. Môj manžel a manažér Stephen. Muž, ktorý mal po desiatich rokoch manželstva knižnicu plnú erotických nahrávok, ktoré mohli zničiť nielen moju kariéru, ale aj moju rodinu,“ priznala speváčka vo svojej knihe Brutally Honest. Dnes už bývalý manžel ju dostal na kolená. Rozviedli sa v roku 2017.

Mel B sa rozhodla napísať úprimnú biografiu o svojom živote. Zdroj: Instagram M. B.

Jeho násilné správanie v manželstve ju dohnalo až k tomu, že siahla po liekoch a chcela sa predávkovať. „Po každej tabletke, ktorú som prehltla, som si povedala, a si si istá? A zobrala som ďalšiu. Desať, dvadsať, päťdesiat, sto. Za tým pozlátkom slávy som bola emočne zničená a odlúčená od rodiny. Cítila som sa škaredá,“ prezrádza.

Keď do seba pchala lieky a dostala sa už na hranicu dvoch stoviek, povedala si: „Čo sa teraz bude diať, Melanie? STOP!“ V momente, ako do seba hodila poslednú tabletku, si uvedomila, že nechce odísť na onen svet a musí sa vzchopiť. „Samovražda nebola odpoveď,“ pripúšťa Mel. Vtedy pochopila, že sa musí dostať čo najskôr do nemocnice, aby jej vypumpovali žalúdok, kým dôjde k najhoršiemu.

K pokusu o samovraždu ju dohnalo správanie jej už bývalého manžela Stephena Belafonta. Zdroj: SITA

Lieky ju však zmohli natoľko, že stratila vedomie a prebudila sa už až v nemocnici obklopená lekármi, sestričkami a svojimi deťmi. Záchranku jej zavolal Simon Cowell, s ktorým spoluporotcovala v americkom Talente. Keď videla svoju dcéru rozrušenú, zničenú a nahnevanú, niečo sa v nej zlomilo: „To bol moment, keď som vedela, že musím začať bojovať.“