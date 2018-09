Tehuľka vyšla na mólo a ľudia onemeli: Veď ona je takmer nahá!

Slick Woods

Zdroj: SITA

Celá FOTO vnútri!

NEW YORK - Opäť v centre pozornosti! Na topkách sme vás nedávno zoznámili s modelkou Slick Woods (22), ktorá zavítala do spoločnosti s obnaženými prsiami a tehotenským bruškom. Pri pohľade na ňu muselo byť každému jasné, že nepatrí medzi hanblivky. Výstredná tehuľka v týchto dňoch znovu vyvolala rozruch. A to na módnej šou, kde sa pretŕčala v úspornej spodnej bielizni.