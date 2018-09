Slávna modelka prekvapila účesom: Och, Naomi, toto radšej nie!

NEW YORK - Akoby sa vrátila v čase! Naomi Campbell (48) patrí medzi hviezdy šoubiznisu, ktoré netreba nikomu predstavovať. Okrem štíhlej figúry je pre ňu typická aj tmavá hriva. Kráska sa nevyhýba ani experimentom. Avšak ten nedávny určite nemožno označiť za vydarený.

V New Yorku momentálne prebieha Fashion Week, na ktorom sa to hemží celebritami. Na vybrané módne prehliadky si to namierila aj Naomi Campbell. Cestou na šou Calvina Kleina ju nafotili paparazzi. Čierna gazela bola štýlovo vyobliekaná, avšak účesom príliš neohúrila.

Slávna modelka stavila na kreáciu, ktorú ženy preferovali skôr v 80. rokoch. Takto upravené brčkavé vlasy jej akoby pridali na veku. Nestarnúca Naomi tak chvíľkami pripomínala pani v rokoch.

Aj reakcie fanúšikov svedčia o tom, že sa im viac páči jej osvedčený typický účes. „Chápem, že si zatúžila po zmene, ale toto ti ozaj nesvedčí,” znie jedna z reakcií. „Naomi, si krásna žena. Ale tento účes je katastrofa,” pridal sa ďalší spomedzi fanúšikov. Vy môžete vyjadriť svoj názor v diskusii.

Naomi Campbell sa predviedla s novým účesom. Fanúšikovia sa na sociálnych sieťach zhodujú, že by sa mala vrátiť k osvedčenému imidžu. Zdroj: profimedia.sk