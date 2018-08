Cyrus v spoločnosti: Okolo nej samé krásky a ona? Ako strašidlo!

INGLEWOOD - Úplne mimo! V nedeľu večer sa konalo odovzdávanie cien Teen Choice Awards, ktorého sa zúčastnili viaceré mladé hviezdy. Ako to v prípade celebritných krások býva zvykom, dali si na svojom zovňajšku záležať. Sestra speváčky Miley Cyrus - Noah však vzhľadom neohúrila. Skôr naopak...

Odovzdávania rôznych ocenení sú skvelou príležitosťou na to, aby hviezdne dámy predviedli svoj šarm i cit pre módu. V prípade herečky a speváčky Noah Cyrus však chýba jedno aj druhé. 18-ročná umelkyňa to opäť raz dokázala na nedeľnom odovzdávaní cien Teen Choice Awards.

Noah sa na slávnostnom koberci predviedla v outfite, za ktorý by od módnych kritikov veľa pochvaly nedostala. Tmavovláska príliš neohúrila ani vizážou a účesom. Navyše, v porovnaní so slávnou sestrou Miley dostala do vienka nielen menej talentu, ale aj krásy...

OUTFITY ďalších celebritných krások nájdete v GALÉRII>>

Noah Cyrus sa na odovzdávaní cien predviedla v takomto outfite. Zdroj: SITA

Noah Cyrus nie je typickou šoubiznisovou kráskou. Zdroj: SITA