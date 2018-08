Čokoládové krásky si rozdávali ocenenia: Janet za hviezdu, ale... Čo to má, PREBOHA na hlave?!

LOS ANGELES - Cez víkend si čokoládové dámy svetového šoubiznisu odovzdávali ocenenia - konal sa totiž galavečer Black Girls Rock Awards 2018. Ako už býva zvykom, na takomto podujatí nemohli chýbať krásne, ale ani poriadne šialené róby. Všetku pozornosť na seba tentokrát strhla speváčka Janet Jackson (52). Mala na sebe nádherné šaty, ale ten účes... No s pánom Bohom!

V noci z nedele na pondelok sa v americkom Newarku konalo odovzdávanie cien Black Girls Rock Awards 2018. Pri tejto príležitosti do spoločnosti zavítalo množstvo čokoládových krások zo svetového šoubiznisu. Medzi nimi aj speváčka Janet Jackson.

Tá si na galavečer zvolila veľkú modro-čiernu róbu, v ktorej vyzerala úžasne. Mnohí však zrejme nepochopili jej účes. Vlasy ulízané, stiahnuté do chvosta, ktorý stál v pozore. No skrátka, pôsobilo to, akoby mala umelkyňa na hlave anténu.

Janet Jackson vyzerala v róbe úžasne. Jej účes však bol pri najlepšom zaujímavý. Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes

Pohľad na Janet Jackson bol síce vďaka jej účesu komický, no v tej večer jej patrila všetka česť. Speváčka totiž za svoj prínos modernej hudbe získala ocenenie „fenomenálna žena v hudbe“.

Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes

Ocenenie Star Power si včera večer na galavečere Black Girls Rock Awards 2018 odniesla speváčka a hudobníčka Mary J. Blige.

Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes

Speváčka a hudobníčka Mary J. Blige v rafinovaných šatách. Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes

Britská modelka Naomi Campbell si počas večera prevzala ocenenie Black Girl Magic Award.

Britská modelka Naomi Campbell v oranžových šatách doslova žiarila. Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes