Slávna Meg Ryan bez šiat: Hore v pohode, dole... Jaj, to prečo?!

PORTOFINO - Nemá sa za čo hanbiť! Aj herečka Meg Ryan (56) si v týchto dňoch užíva chvíle oddychu. Zvolila obľúbenú dovolenkovú destináciu v Taliansku, kde sa nevyhla pozornosti paparazzov. Tí ju zvečnili počas toho, ako sa išla schladiť do vody. Pozrite sa však, čo mala na sebe!

Väčšina celebrít sa pribúdajúcich rokov desí. Zvlášť ženy robia všetko pre to, aby mali na tvári minimum vrások, aby boli ich postavičky stále štíhle a aby boli vždy obdivované. Mladistvý vzhľad si chce uchovať aj herečka Meg Ryan.

Nie je tajomstvom, že hviezda filmov Láska cez internet, Mesto anjelov, či Francúzsky bozk to dosť prehnala s botoxom a inými omladzujúcimi procedúrami. Výsledok je taký, že namiesto krásky začína pripomínať preplastikovanú príšeru.

Čo sa však týka postavičky, tú má blondínka stále rovnako štíhlu a v správne zvolenom outfite vyzerá na červenom koberci zväčša skvele. Pohľad na aktuálne paparazzi zábery nás preto dosť prekvapil. Slávna herečka sa totiž vrhla do vody v plavkovej podprsenke a nie príliš sexi kraťasoch. Škoda, nie? Veď v bikinách by jej to určite svedčalo oveľa viac.

Meg Ryan dovolenkuje v Taliansku. Paparazzi ju zvečnili v takomto kúpacom odeve. Zdroj: profimedia.sk