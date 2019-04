Filmoví milenci po rokoch: Kedysi naj orgazmus, dnes... Preplastikovaná tvár!

Herečka Meg Ryan účinkovala vo viacerých romantických komédiách. Za zmienku určite stojí film Keď Harry stretol Sally. Krásna blondínka totiž predviedla pred kamerami predstieraný orgazmus počas obeda v reštaurácii a táto scéna sa zaradila medzi najlepšie filmové orgazmy.

Meg Ryan a jej predstieraný orgazmus vo filme Keď Harry stretol Sally. Zdroj: Castle Rock Entertainment

Ktovie, či by si na nakrúcanie podobných scén trúfla Meg Ryan i dnes. Isté však je, že jej krásna tvárička a šarm sú už minulosťou. Blondínka to totiž v boji so starnutím prehnala s botoxom a skrášľujúcimi zákrokmi. Pohľad na ňu je dnes skôr rozpačitý.

Meg Ryan to preháňa s botoxom a omladzujúcimi procedúrami. Zdroj: SITA

Meg predviedla svoju vyžehlenú tvár aj v uplynulých dňoch. Ukázala sa totiž na zahájení filmového festivalu klasickej kinematografie. Na červenom koberci si zapózovala s Billym Crystalom, s ktorým si v roku 1989 zahrali Harryho a Sally.

Meg Ryan a Billy Crystal po rokoch opäť spolu. Zdroj: SITA