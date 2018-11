Ďalšia SVADBA na obzore: Herečka a hudobník sa zasnúbili!

Ryan s Mellencampom začala randiť v roku 2010, no v auguste 2014 sa rozišli. Dvojica sa opätovne dala dokopy vlani v máji. Šesťdesiatsedemročný Mellencamp má za sebou tri manželstvá, pričom to posledné, s bývalou modelkou Elaine Irwin ukončil v roku 2011 po takmer devätnástich rokoch. Ryan bola zase v rokoch 1991 - 2001 vydatá za herca Dennisa Quaida.

Meg Ryan, vlastným menom Margaret Mary Emily Anne Hyra, má na konte tri nominácie na Zlatý glóbus za hlavné úlohy v snímkach Keď Harry stretol Sally (1989), Bezsenné noci v Seattli (1993) a Láska cez internet (1998). Účinkovala aj vo filmoch Top Gun (1986), The Doors (1991), Keď muž miluje ženu (1994), Francúzsky bozk (1995), Mesto anjelov (1998), Kate a Leopold (2001), Smrtiaca vášeň (2003), Ženy (2008) či Ithaca (2015), pričom posledný menovaný bol zároveň jej režisérskym debutom.

John J Mellencamp sa na hudobnej scéne pohybuje od 70. rokov minulého storočia. Na konte má úspešné single ako Hurts So Good, za ktorý získal Grammy, Jack & Diane, Crumblin' Down, Pink Houses, Lonely Ol' Night, Small Town, R.O.C.K. in the U.S.A. (A Salute to '60s Rock), Paper in Fire alebo Cherry Bomb. V apríli 2017 mu vyšiel už 23. štúdiový album Sad Clowns & Hillbillies.