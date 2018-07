Hviezdny spevák spadol z pódia: Okamžité ukončenie vystúpenia, rýchly prevoz do nemocnice!

"Ďakujeme za nádherný večer!" rozlúčil sa chvatne s obecenstvom líder Gorillaz Damon Albarn. Rappera hneď previezli do nemocnice, kde sa zotavuje z následkov pádu, jeho stav však nie je vážny. "Som v poriadku, ale nejaký čas ešte zostanem v nemocnici. Starajú sa tu o mňa výborne!" odkázal fanúšikom Del the Funky Homosapien ešte v nedeľu z nemocnice.

Zdroj: Twitter/BrooklynVegan

Festival v dánskom Roskilde patrí k najväčším a najrešpektovanejším európskym letným hudobným festivalom. Na aktuálnom ročníku vystúpili okrem Gorillaz napríklad aj Eminem, Bruno Mars, Nick Cave & The Bad Seeds, Dua Lipa, Sigrid, Charlotte Gainsbourg, Odesza či My Bloody Valentine.

Virtuálnu skupinu Gorillaz vytvorili v roku 1998 Damon Albarn a Jamie Hewlett, pričom jej členmi sú fiktívni hudobníci 2-D, Murdoc Niccals, Noodle a Russel Hobbs. Debutový, eponymný album vydali v roku 2001. Po ňom nasledovali nahrávky Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) a The Fall (2011), po ktorej si dala formácia prestávku. Vlani vydali album Humanz a v tomto roku novinku The Now Now. Na konte majú hity ako Clint Eastwood (feat. Del The Funky Homosapien), 19-2000, Feel Good Inc. (feat. De La Soul), Dare (feat. Shaun Ryder) alebo Dirty Harry (feat. Bootie Brown). Podarilo sa im získať napríklad Grammy, BRIT Award, NME Award alebo dve MTV Video Music Awards.