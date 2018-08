Z tohto bude speváčku Dua Lipa hriať pri srdci: Dostala kľúč od rodného mesta svojich rodičov

Mladá interpretka sa s poctou, ktorej sa jej dostalo, pochválila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde tiež prezradila, že dostala vôbec prvý symbolický kľúč od Prištiny. "Som poctená, že som dostala prvý kľúč od mesta Priština v Kosove od prištinského starostu Shpenda Ahmetiho. Ďakujem vám za vašu nekonečnú podporu," napísala v príspevku a v albánčine dodala, že je pyšná, že prostredníctvom nadácie a festivalu Sunny Hill môže prispieť "na budúcnosť mládeže, kultúry a umenia".

Spomínaný festival Sunny Hill zorganizoval v Kosove otec speváčky. Festival odštartoval v piatok 10. augusta a bude trvať do nedele 12. augusta. Dua Lipa bola jednou z headlinerov podujatia. Dua Lipa začala s hudobnou kariérou už ako 14-ročná, keď na službe YouTube zverejňovala coververzie hitov iných speváčok.

Jej prvým vlastným singlom bola skladba New Love, ktorú uviedla v auguste 2015. Preslávila sa však najmä skladbou Be The One, ktorú ponúkla v októbri toho istého roku. Na konte má štúdiovku Dua Lipa (2017) a tri EP. Zo spomínaného debutového albumu pochádza singel New Rules, s ktorým sa jej podarilo dobyť UK Chart.