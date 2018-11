Bruno Mars ukázal, že má dobré srdce: Jedlo tisíckam chudobných!

NEW YORK - Americký spevák a hudobník Bruno Mars zakončil svoje turné s názvom 24K Magic World Tour tak, že zakúpil na nadchádzajúci Deň vďakyvzdania jedlo pre 24-tisíc obyvateľov Havaja v núdzi.

Spevák narodený na Havajských ostrovoch v nedeľu oznámil, že peniaze na jedlo daroval kresťanskej a charitatívnej organizácii Armáda spásy, ktorá ho zabezpečí tým, čo ho najviac potrebujú. Deň vďakyvzdania pripadá tento rok na štvrtok 22. novembra. Mars posledný koncert svojho veľkého turné odohral v nedeľu v havajskej metropole Honolulu.

Bruno Mars, vlastným menom Peter Gene Hernandez, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2004. Známym sa však stal až o šesť rokov neskôr vďaka spolupráci s rapperom B.o.B. na singli Nothin' On You, ktorý sa dostal na vrchol singlových rebríčkov v USA aj Veľkej Británii. Mars je tiež spoluautorom úspešnej piesne Billionaire Travieho McCoya a spolupracoval aj na hite Fuck You od Cee Lo Greena. Na konte má zatiaľ tri štúdiovky - Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012) a 24k Magic (2016). V roku 2014 nahral s producentom Markom Ronsonom hit Uptown Funk, za ktorý získali dve ceny Grammy. Mars má dosiaľ na konte celkovo 11 zlatých gramofónikov.