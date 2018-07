Iné sa skrývajú, ona... Celebritná mamina vyťahuje prsia na počkanie!

LOS ANGELES - Kedykoľvek a kdekoľvek! Modelka Chrissy Teigen (32) nikdy nepatrila medzi hanblivky. Aj vďaka tomu to má zrejme jednoduchšie a ako dojčiaca mamička nemá problém odhaliť svoje prednosti. Hoci mnohé mamičky pri tejto intímnej chvíľke volia súkromie, ona preferuje skôr opak. Tmavovláska sa dokonca neváhala vystaviť na instagrame. Aha!

Chrissy Teigen si ešte donedávna užívala celebritné večierky, módne prehliadky, či blesky fotoaparátov. Avšak od chvíle, čo sa jej narodila dcérka Luna, je z nej najmä milujúca mamina. K dievčatku nedávno pribudol synček Miles a pri pohľade na manželku speváka Johna Legenda niet pochýb, že si rodičovstvo ozaj užíva.

Známa modelka prostredníctvom sociálnych sietí bežne zverejňuje momentky so svojimi ratolesťami a neváha otvorene hovoriť aj o záležitostiach, ktoré sú pre iné ženy tabu. Za všetko možno spomenúť jej hlášku - „Môžem potvrdiť, že popôrodný život je o 90% lepší, keď sa neroztrhnete až po zadok.”

Chrissy v týchto dňoch opäť vyvolala rozruch. A to záberom, na ktorom dojčí malého Milesa. Ten však na jej prsníku nie je sám. Na druhom má modelka priloženú bábiku svojej dcérky. „Krásna fotka! Milujúca a obetavá matka je to najviac, čo môže dieťa dostať. Tie tvoje majú šťastie, že si aj vtipná. Nudiť sa určite nikdy nebudú,” znie jeden z viacerých pochvalných komentárov.

Medzi uživateľmi instagramu sa však našli aj takí, čo Teigen kritizovali za to, že sa počas dojčenia verejne pretŕča. „Nie si ani prvá, ani posledná matka, čo dojčí svoje dieťa. Zverejňovať to na internete je ale podľa mňa nevhodné,” pustil sa do celebritnej mamičky jeden z nich. Vy môžete vyjadriť svoj názor v ankete.

FOTO modelky Chrissy Teigen, ktorá svojho synčeka Milesa dojčí kdekoľvek a kedykoľvek, nájdete v GALÉRII>>